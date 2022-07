Chicago P.D. trama episodi 25 luglio 2022 su Italia 1 (Di lunedì 25 luglio 2022) Chicago P.D. episodi 25 luglio 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 25 luglio 2022 la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 3 Doppio gioco. L’episodio ci mostra un aspetto ancora poco sconosciuto di Jay Halstead, rivelandoci particolari della sua vita prima di entrare in polizia, quando serviva nell’esercito. Scopriamo che anche Jay, l’inflessibile e moralmente inappuntabile Jay, tempo fa ha fatto una scelta sbagliata. Proprio come Hailey ha deciso di “stare zitto”, mantenere le cose “tranquille”. Una scelta che ha pesato sul suo cuore e ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)P.D.252021. Arriva su1 lunedì 25la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D.stagione 9o 3 Doppio gioco. L’o ci mostra un aspetto ancora poco sconosciuto di Jay Halstead, rivelandoci particolari della sua vita prima di entrare in polizia, quando serviva nell’esercito. Scopriamo che anche Jay, l’inflessibile e moralmente inappuntabile Jay, tempo fa ha fatto una scelta sbagliata. Proprio come Hailey ha deciso di “stare zitto”, mantenere le cose “tranquille”. Una scelta che ha pesato sul suo cuore e ...

