Andrea Delogu, il selfie in palestra infiamma il web | Foto pazzesca (Di lunedì 25 luglio 2022) Il selfie di Andrea Delogu ha lasciato tutti di stucco: avete visto come si è mostrata in palestra? Guardate la Foto pazzesca. La celebre conduttrice non manca mai di stupire il suo vasto pubblico. Questa volta lo ha fatto immortalandosi come non si era mai vista prima d’ora, ecco di che cosa si tratta. Il L'articolo Andrea Delogu, il selfie in palestra infiamma il web Foto pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 25 luglio 2022) Ildiha lasciato tutti di stucco: avete visto come si è mostrata in? Guardate la. La celebre conduttrice non manca mai di stupire il suo vasto pubblico. Questa volta lo ha fatto immortalandosi come non si era mai vista prima d’ora, ecco di che cosa si tratta. Il L'articolo, ilinil webchemusica.it.

EffecomeF : RT @RaiRadio2: State seguendo il #TIMSummerHits? ?? Con Andrea Delogu e Stefano De Martino su Rai2 ?? ON AIR su #RaiRadio2 e in video su Rai… - verdiana_v : RT @RaiRadio2: State seguendo il #TIMSummerHits? ?? Con Andrea Delogu e Stefano De Martino su Rai2 ?? ON AIR su #RaiRadio2 e in video su Rai… - fabriziomico : Andrea Delogu che chiede a Mara Sattei se è PIENA chiamandola Maria Giovanna. Capiamo la reference in quattro... #TimSummerHits - andreadelogu : RT @SMartySald: Buonasera Andrea Delogu, oggi un po’ Lara Croft e un po’ lei… #TimSummerHits - Angela_akz : Io ogni volta devo dire che Andrea Delogu è bravissima, bellissima, levissima #TimSummerHits -