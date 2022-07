“Anche lei fuori”. Amici, dopo Anna Pettinelli, un altro clamoroso abbandono: addio alla storica prof (Di lunedì 25 luglio 2022) fuori Anche Veronica Peparini dal cast di Amici. dopo la clamorosa notizia del contratto non rinnovato per Anna Pettinelli, ora arriva Anche la brutta notizia per la collega ballerina. La notizia positiva è che alla fine, Maria De Filippi è riuscita a chiudere il cast completo di Amici. A renderlo noto è DavideMaggio.it, che spiega che verrà in pratica smantellato un intero team, quello appunto capitanato, nella scorsa edizione, dalla speaker radiofonica e dalla coreografa. Chi prenderà il loro posto allora? Il canto sarà capitanato da Arisa, che dopo un anno alla corte di Milly Carlucci, torna ‘all’ovile’. Al suo fianco ci sarà Emanuel Lo, marito della cantante ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)Veronica Peparini dal cast dila clamorosa notizia del contratto non rinnovato per, ora arrivala brutta notizia per la collega ballerina. La notizia positiva è chefine, Maria De Filippi è riuscita a chiudere il cast completo di. A renderlo noto è DavideMaggio.it, che spiega che verrà in pratica smantellato un intero team, quello appunto capitanato, nella scorsa edizione, dspeaker radiofonica e dcoreografa. Chi prenderà il loro posto allora? Il canto sarà capitanato da Arisa, cheun annocorte di Milly Carlucci, torna ‘all’ovile’. Al suo fianco ci sarà Emanuel Lo, marito della cantante ...

