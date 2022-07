Alessandro Siani | «Ho diretto Maradona al San Carlo | mi disse che aveva paura di deludere la gente»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista ad. Racconta la sua infanzia. «Padre operaio, mamma casalinga, vivevamo in una casa dove io non avevo una mia stanzetta e per studiare andavo sul pianerottolo, sulle scale, che era pure più fresco. Ogni volta che sentivo il rumore dell’ascensore correvo via per non farmi vedere che stavo in mezzo alle scale. E ancora oggi quando sento il rumore dell’ascensore inizio a correre». All’anagrafe è registrato comeEsposito, cambiò il suo cognome in onore di Gian. «Vivevo ai quartieri spagnoli, la notizia della sua morte rimbalzò nei telegiornali e fece rumore perché era stato ammazzato non solo un giornalista, ma soprattutto un uomo perbene. È uno dei primi ricordi pubblici che ho ben presenti. Più avanti, quando avevo 18-19 anni, ...