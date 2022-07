Volley | premi individuali VNL maschile 2022 | Ngapeth MVP | nessun azzurro premiato

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Earvingè l’MVP dellaNations League (VNL). La Francia domina i, che invece non vedono la presenza dell’Italia. I transalpinie Clevenot vengono infattiati come migliori schiacciatori, mentre il polacco Mateusz Bieniek e lo statunitense David Smith come migliori centrali. Il migliore libero è invece il francese Jenia Grebennikov, lo statunitense Micah Christenson il miglior palleggiatore e infine Jean Patry è il miglior opposto del torneo. Una bella soddisfazione anche a livello economico: l’MVP si aggiudica 30.000 dollari, mentre gli altrivengono pagati 10.000 dollari. LA CRONACA DELLA FINALINA POLONIA-ITALIA LA CRONACA DELLA FINALISSIMA USA-FRANCIA IL TABELLONE ...