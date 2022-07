Una Vita anticipazioni 28 luglio 2022, la misteriosa telefonata di Dori (Di domenica 24 luglio 2022) Nella puntata di Una Vita in onda giovedì 28 luglio 2022 Felipe inizierà a sospettare che Dori le nasconde qualcosa quando la scorge al telefono con fare poco chiaro, ma alla richiesta di sapere con chi parlasse al telefono lei rivela che stava parlando con Marina. Ma ad alimentare i suoi sospetti è l’uscita dell’infermiera, soprattutto quando la vede confabulare con Genoveva. Sul portale Mediaset Infinity potrete trovare gli ultimi episodi on demand. Uomini e Donne, la dedica di Aneta Buchtova per Diego Tavani Contro ogni previsione, la coppia nata lo scorso aprile nel trono over di Uomini e Donne è più innamorata che mai Puntata di Una Vita del 28 luglio 2022, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 luglio 2022) Nella puntata di Unain onda giovedì 28Felipe inizierà a sospettare chele nasconde qualcosa quando la scorge al telefono con fare poco chiaro, ma alla richiesta di sapere con chi parlasse al telefono lei rivela che stava parlando con Marina. Ma ad alimentare i suoi sospetti è l’uscita dell’infermiera, soprattutto quando la vede confabulare con Genoveva. Sul portale Mediaset Infinity potrete trovare gli ultimi episodi on demand. Uomini e Donne, la dedica di Aneta Buchtova per Diego Tavani Contro ogni previsione, la coppia nata lo scorso aprile nel trono over di Uomini e Donne è più innamorata che mai Puntata di Unadel 28, ...

