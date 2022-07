Tuttosport – Ramsey e Arthur da piazzare, poi affondo su Morata e Paredes. Senza dimenticare Arnautovic e Zaniolo (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 20:34:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO – La Juventus è in America. Ma è ancora qui il ds Cherubini. Perché? Ce lo spiega Filippo Cornacchia dalla redazione di Tuttosport: «E’ rimasto soprattutto per le uscite. Con il gallese Ramsey si continua a lavorare alla risoluzione del contratto in scadenza la prossima stagione. E per Arthur si valutano soluzioni». Nel via-vai ecco i possibili nomi in entrata: «Dovessero sbloccarsi le due situazioni, almeno una, la Juventus avrà spazio di manovra. Il nome caldo è Paredes del Psg: al contrario di Di Maria, però, non è a parametro zero e al momento c’è ancora distanza». E davanti? «Occhio all’attacco: due su tutti, Zaniolo e Morata. Come alternativa, Arnautovic del ... Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 20:34:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: TORINO – La Juventus è in America. Ma è ancora qui il ds Cherubini. Perché? Ce lo spiega Filippo Cornacchia dalla redazione di: «E’ rimasto soprattutto per le uscite. Con il gallesesi continua a lavorare alla risoluzione del contratto in scadenza la prossima stagione. E persi valutano soluzioni». Nel via-vai ecco i possibili nomi in entrata: «Dovessero sbloccarsi le due situazioni, almeno una, la Juventus avrà spazio di manovra. Il nome caldo èdel Psg: al contrario di Di Maria, però, non è a parametro zero e al momento c’è ancora distanza». E davanti? «Occhio all’attacco: due su tutti,. Come alternativa,del ...

