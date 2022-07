Tiro a volo | Tav Umbriaverde | dominio azzurro | oro per Gabriele Rossetti

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Spettacolonel secondo giorno di gara al Tav. Il campione olimpico di Rio 2016,, ha conquistato la medaglia d’oro nella classifica ID Men, superando in finale il connazionale Marco Sablone soltanto dopo lo shoot off. Terzo gradino del podio, invece, per Domenico Simeone. Nella classifica a squadre l’Italia ha dominato in lungo e in largo: primo posto per Tammaro Cassandro,e Luigi Lodde con 365/375, seguiti da Marco Sablone, Domenico Simeone ed Emanuele Fuso con 362, terza piazza per gli Junior Marco Coco, Andrea Galardini e Francesc Bernardini. Per quanto concerne le donne la messicana Gabriela Rodriguez si è imposta in scioltezza davanti all’azzurra Martina Bartolomei e alla peruviana Daniella Borda. Il team ‘Latina’ ...