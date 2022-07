Stefano e Belen vacanza romantica ma sai quanto costa la barca su cui sono partiti? Ecco il prezzo stellare

marysole77 : @Federinirini Loro come Belen e Stefano ???? - Elisa60388018 : RT @InsertoMagazine: Belen Rodriguez, mamma Veronica contro Antonino Spinalbese. La madre della modella argentina ha commentato la fine del… - InsertoMagazine : Belen Rodriguez, mamma Veronica contro Antonino Spinalbese. La madre della modella argentina ha commentato la fine… - Sara028082581 : @tarmablu Nn è in loop e che dopo le cose dette e fatte col cazzo che ci vengono a dire cose a noi...e fanno bene!!… - zazoomblog : Belen e Stefano De Martino: la notizia che ha fatto impazzire il web – - #Belen #Stefano #Martino: #notizia -

stanno trascorrendo momenti indimenticabili sulla barca che il conduttore napoletano ha comparto tempo fa per l'argentina, barca che porta il nome del figlio nato dal loro amore: '...gelosa diDe Martino e Andrea Delogu/ "E' mio, non ti allargare..." Insomma, la madre della showgirl sembra difendere a spada tratta Beln Rodriguez da chi sostiene che Luna Marie sia ...Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno riacceso la passione per questo fine settimana in barca: quanto costa'Stefano De Martino e Andrea Delogu bella coppia'/ Belen deve temere Belen Rodriguez e l’ex Antonino Spinalbese al centro del gossip: la rottura divide l’opinione del web. Belen Rodriguez e Antonino ...