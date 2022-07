Sintomi | casi e rischi Perché il vaiolo delle scimmie non è il nuovo Covid

(Di domenica 24 luglio 2022) L'Organizzazione mondiale della sanità, non senza polemiche, ha decretato che l'epidemia diè un'emergenza globale. In Italia finora sono stati registrati 407con "tendenza alla stabilizzazione", ha spiegato il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Ma dobbiamo preoccuparci? Giovanni Di Perri, responsabile del dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, ammette che "i numeri sono in crescita" e "devono essere vigilati ma la distribuzione deiappare confortante". Non siamo davanti al "", sintetizza l'infettivologo. Idi monkeypox visti finora mostrano una "malattia scarsamente trasmissibile per un organismo che sia diverso da ...

In calo le persone in quarantena o isolamento domiciliare, che sono 30.521(ieri erano 31.658), di cui solo 169 con. Loading...Il nostro campione disi riferiva a persone che presentavanoche le portavano a cercare assistenza medica. Non abbiamo testato, quindi, gli asintomatici. Isono stati registrati ...L'Organizzazione mondiale della sanità, non senza polemiche, ha decretato che l'epidemia di vaiolo delle scimmie è ...Non se ne parla più molto ma il vaiolo delle scimmie o monkeypox, al 21 luglio, ha fatto registrare in Europa 10.604 casi, di cui 374 in ...