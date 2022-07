Sicilia, Caterina Chinnici (Pd) vince le primarie progressiste (Di domenica 24 luglio 2022) La candidata del Pd alla presidenza della Regione Siciliana, Caterina Chinnici, con 13.500 voti ha vinto le primarie del campo progressista in vista alle elezioni regionali in Sicilia previste in autunno. Battuta la grillina Barbara Floridia, che ha ottenuto 10mila preferenze, terzo Claudio Fava con 6977. Ma, alla luce della crisi politica in atto tra i Dem e il Movimento 5Stelle è ancora tutto da capire l'effettivo valore di questa scelta. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 luglio 2022) La candidata del Pd alla presidenza della Regionena,, con 13.500 voti ha vinto ledel campo progressista in vista alle elezioni regionali inpreviste in autunno. Battuta la grillina Barbara Floridia, che ha ottenuto 10mila preferenze, terzo Claudio Fava con 6977. Ma, alla luce della crisi politica in atto tra i Dem e il Movimento 5Stelle è ancora tutto da capire l'effettivo valore di questa scelta.

Agenzia_Ansa : In Sicilia Caterina Chinnici vince le primarie dei progressisti per la candidatura alla presidenza della Regione… - Corriere : Regionali in Sicilia, Caterina Chinnici vince le primarie Pd-M5S - giusmo1 : Primarie Pd e M5S in Sicilia: vince Caterina Chinnici - stella_branca : @PoliticaPerJedi Mi sembra che il risultato in Sicilia a favore della PD Caterina Chinnici sia il giusto benservito… - RetweetPalermo : RT @AntScibilia: Letta vuole consegnare la Sicilia e L'Italia alla destra NON CONSENTIAMOGLIELO Primarie centrosinistra in Sicilia, vince… -