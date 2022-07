«Schicchi voleva raccontare storie con i film | ma sapeva che gli spettatori guardavano solo i primi 10 minuti» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 luglio 2022) La Lettura, settimanale del Corriere della Sera, intervista Giulia Steigerwalt, la regista del prossimodedicato all’agenzia di Riccardo, Diva Futura, che lanciò Moana Pozzi e Ilona Staller. Per ora sta scrivendo la sceneggiatura, girerà ilnel 2023., morto a 59 per una grave forma di diabete, fu «il re dell’hard». Nato ad Augusta, in Sicilia, nel 1953, suo padre Giacinto era stato aviatore fascista, mentre la madre, Giuditta, era stata Miss Bellezza a Reggio Calabria. L’incontro con Ilona Staller fu determinante per lui. Nel 1983 i due fondarono a Roma, in un comprensorio sulla Cassia, Diva Futura, agenzia per modelle e modelli per il mercato, nascente e carico di potenzialità, della pornografia. Divenne la Hollywood del cinema porno italiano. Arrivarono a gestire tre locali. L’agenzia non ...