Salvini al comizio senza barba: “Una promessa che ha fatto a un amico. Che si chiama Silvio…” (Di domenica 24 luglio 2022) “È la prima volta da dieci anni che parlo senza barba…”. Esordisce così Matteo Salvini tra gli applausi dei militanti, una volta salito sul palco per un comizio elettorale a Domodossola. “Uno dirà chissenefrega – dice il leader della Lega – ma ai giornalisti interessa. Facciamo una scommessa? Domani sui giornali ci sarà Salvini senza barba e con i pantaloni corti, non quello che la Lega propone agli italiani” per il 25 settembre. “Mi sono tolto la barba – spiega – perché era una promessa che avevo fatto a un amico. Mi aveva detto: ‘se succede una certa cosa, mi prometti che ti tagli la barba. E io, l’ho fatto. La parola vale sempre, anche ai miei danni. Quindi oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “È la prima volta da dieci anni che parlo…”. Esordisce così Matteotra gli applausi dei militanti, una volta salito sul palco per unelettorale a Domodossola. “Uno dirà chissenefrega – dice il leader della Lega – ma ai giornalisti interessa. Facciamo una scommessa? Domani sui giornali ci saràe con i pantaloni corti, non quello che la Lega propone agli italiani” per il 25 settembre. “Mi sono tolto la– spiega – perché era unache avevoa un. Mi aveva detto: ‘se succede una certa cosa, mi prometti che ti tagli la. E io, l’ho. La parola vale sempre, anche ai miei danni. Quindi oggi ...

