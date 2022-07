Salernitana, Sky: “Fatta per Federico Bonazzoli” (Di domenica 24 luglio 2022) Salernitana Bonazzoli- La Salernitana continua il suo lavoro nel ritiro austriaco, lavori forzati oggi per gli uomini di Davide Nicola. Nel frattempo si lavora sul mercato in entrata. La Salernitana continua il suo mercato in entrata, Morgan De Sanctis è attivo su più fronti, interessa Piatek dall’Herta Berlino e Diaw dal Villarreal. I Granata hanno praticamente chiuso l’affare che porta il definitivo ritorno di Bonazzoli alla coorte di Nicola. Ecco quanto riferito da Sky Sport: “Definita tra il club di Iervolino e la Sampdoria l’operazione per riportare in Campania l’attaccante classe 1997, che nella scorsa stagione ha realizzato 10 gol in 32 presenze con la squadra granata. Trattativa chiusa a titolo definitivo, con la Salernitana che verserà 5 milioni nelle casse del club ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)- Lacontinua il suo lavoro nel ritiro austriaco, lavori forzati oggi per gli uomini di Davide Nicola. Nel frattempo si lavora sul mercato in entrata. Lacontinua il suo mercato in entrata, Morgan De Sanctis è attivo su più fronti, interessa Piatek dall’Herta Berlino e Diaw dal Villarreal. I Granata hanno praticamente chiuso l’affare che porta il definitivo ritorno dialla coorte di Nicola. Ecco quanto riferito da Sky Sport: “Definita tra il club di Iervolino e la Sampdoria l’operazione per riportare in Campania l’attaccante classe 1997, che nella scorsa stagione ha realizzato 10 gol in 32 presenze con la squadra granata. Trattativa chiusa a titolo definitivo, con lache verserà 5 milioni nelle casse del club ...

serie_a24 : #Salernitana, Sky: “Fatta per Federico Bonazzoli” - infoitsport : Salernitana, Sky: “Fatta per Federico Bonazzoli” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Salernitana, è fatta per il ritorno di Bonazzoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Salernitana, è fatta per il ritorno di Bonazzoli - sportli26181512 : Salernitana, è fatta per il ritorno di Bonazzoli: operazione chiusa con la Sampdoria: Il club granata ha chiuso con… -