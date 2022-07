Perdono | raduno d' auto d' epoca per l' ultimo giorno della festa - Cronaca - lanazione it

Nazione_Arezzo : Perdono, raduno d’auto d’epoca per l’ultimo giorno della festa -

LA NAZIONE

di auto d'epoca in piazza a Levane Si concludono oggi le festività dela Levane, dopo una tre giorni ricchissima di appuntamenti. Nonostante la festa ricada nel pieno dell'estate, ......Il programma della Giornata del Ringraziamento di giovedì prossimo prevede alle ore 20.15 il...liberate dal male (ossia chi verrà da questo degno sacerdote per averne lume e trovaree ... Perdono, raduno d’auto d’epoca per l’ultimo giorno della festa Si concludono oggi le festività del Perdono a Levane, dopo una tre giorni ricchissima di appuntamenti. Nonostante la festa ricada nel pieno dell’estate, quando molti valdarnesi sono già in villeggiatu ...