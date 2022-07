Napoli, Østigard ha scelto la maglia numero 55 (Di domenica 24 luglio 2022) Leo Ostigard vestirà la maglia numero 55. Il Napoli annuncia la scelta del nuovo acquisto del Napoli per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. Leo Ostigard ha scelto il 55 per il suo futuro nel club di De Laurentiis. Si tratta dello stesso numero che indossava con il Genoa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscNapoli) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) Leo Ostigard vestirà la55. Ilannuncia la scelta del nuovo acquisto delper rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. Leo Ostigard hail 55 per il suo futuro nel club di De Laurentiis. Si tratta dello stessoche indossava con il Genoa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC(@officialssc) L'articolo ilsta.

