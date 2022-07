Movida violenta a Napoli | 15enne di Marano accoltellato | rischia di morire

corrmezzogiorno : #Napoli Movida violenta a Napoli, 15enne ferito da un adulto senza motivo: è gravissimo - romalifenews : Dopo l'omicidio Muratovic ad Anzio i Carabinieri stringono i controlli #Anzio #Muratovic #24Lugio - teleischia : ISCHIA. MOVIDA VIOLENTA: AGGRESSIONE IN PIAZZETTA AL PERSONALE DEL GATTO BIANCO - abatedomenico1 : Movida violenta a Monza, rissa con spranghe e coltello fuori da un bar: 4 arresti - UnioneSarda : #Sardegna - Movida violenta a #Cagliari, i commercianti del centro chiedono più controlli e telecamere -

News Town

Durante il periodo estivo, con l'intensificarsi della, si assiste, purtroppo, ad un incremento di episodi di quotidiana violenza urbana, anche legata ad un uso eccessivo di bevande alcoliche, ...... a conclusione di un' indagine per reprimere gli episodi di malain città, hanno eseguito un'... Il Gip ha evidenziato come si sia trattata di unaed indiscriminata aggressione, ... Movida violenta: il commento dell'associazione “Cittadini per il Centro storico” Il bollettino di guerra dei feriti della movida violenta del week end viene alimentato oggi dall'ennesimo episodio di sangue.La centralissima Piazzetta San Girolamo, nel comune di Ischia, è stata luogo dell’ennesimo episodio di cronaca, che purtroppo in questi giorni sta interessando l’isolaverde. Un gruppo ...