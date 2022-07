Mina, il vero motivo del suo addio . Finalmente la verità (Di domenica 24 luglio 2022) Mina ha lasciato definitivamente le scene: qual è il vero motivo del suo addio? E’ spuntata la verità sul perché lei abbia abbandonato la tv. Mina è sicuramente considerata come una dei colossi della musica italiana che, con il suo fascino e la sua bravura, ha conquistato sin da subito migliaia di persone. Ormai lontana dal piccolo schermo da molti anni, la sua presenza è stata molto importante per la storia della televisione italiana. Ancora oggi, le sue canzoni sono le più seguite di sempre. Cos’è successo però alla sua carriera e perché c’è stato un improvviso allontanamento dal piccolo schermo? Ecco quello che si sa a tal proposito. Nonostante siano trascorsi molti anni dal suo addio, il mistero cresce sempre di più: cosa successe all’epoca? Cosa portò ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 luglio 2022)ha lasciato definitivamente le scene: qual è ildel suo? E’ spuntata lasul perché lei abbia abbandonato la tv.è sicuramente considerata come una dei colossi della musica italiana che, con il suo fascino e la sua bravura, ha conquistato sin da subito migliaia di persone. Ormai lontana dal piccolo schermo da molti anni, la sua presenza è stata molto importante per la storia della televisione italiana. Ancora oggi, le sue canzoni sono le più seguite di sempre. Cos’è successo però alla sua carriera e perché c’è stato un improvviso allontanamento dal piccolo schermo? Ecco quello che si sa a tal proposito. Nonostante siano trascorsi molti anni dal suo, il mistero cresce sempre di più: cosa successe all’epoca? Cosa portò ...

