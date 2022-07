Marcia | dopo l'Oro olimpico arriva anche il titolo mondiale in Oregon per Massimo Stano

MichelePolli : RT @ROBZIK: Marcia trionfale. Massimo #Stano stacca tutti ed è campione mondiale dei 35 km. di #marcia a #Eugene2022. Per il trentenne atle… - LUIGIVACCARO5 : Mondiali atletica 2022, è oro per Massimo Stano: il risultato della 35 km di marcia | Sky Sport DOPO LE OLIMPIADI… - pinopao : RT @ROBZIK: Marcia trionfale. Massimo #Stano stacca tutti ed è campione mondiale dei 35 km. di #marcia a #Eugene2022. Per il trentenne atle… - AndreaPecchia1 : L'ha rifatto #STANO! Dopo l'oro olimpico si prende pure i mondiali nella 35 km di #marcia. FAVOLOSO #Eugene2022… - FraInter86 : Straordinario Massimo Stano dopo avere vinto la 20 km di Marcia alle Olimpiadi, si ripete nella 35 km ai Mondiali f… -

...Splendida prestazione dell'azzurro che stacca via via tutti i suoi avversari vincendo con il nuovo record del mondo Un grandissimo Massimo Stano vince il titolo mondiale nella 35 km di...Un anno, un nuovo trionfo per Massimo Stano .l'oro olimpico a Sapporo nella 20 km, il pugliese ha vinto la 35 km ai Mondiali di Eugene, in una gara ad eliminazione in cui ha battuto il giapponese Kawano .Primo campione del mondo nella storia di questa disciplina. Seconda medaglia azzurra dopo il bronzo della Vallortigara nel salto in alto ...Splendida prestazione dell’azzurro che stacca via via tutti i suoi avversari vincendo con il nuovo record del mondo ...