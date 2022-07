Libero: “Se l’Atalanta vale 500 milioni, De Laurentiis può chiedere 1 miliardo per il Napoli” (Di domenica 24 luglio 2022) La cessione del Napoli è uno dei temi più caldi in questa estate già bollente. Aurelio De Laurentiis ha detto di aver rifiutato in passato una cifra vicina al miliardo di euro. Per tanti quella cifra è veramente troppo alta, ma il quotidiano Libero scrive: “Nessuno si è mai avvicinato al miliardo chiesto da De Laurentiis per cedere il club (l’ultima offerta pare fosse di circa 650 milioni). Una valutazione che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che è motivata da operazioni che hanno riguardato altre società di serie A“. Poi aggiunge: “Il Milan dopotutto, è stato valutato addirittura 1,3 miliardi nell’affare di poche settimane fa tra i fondi americani Elliott e Red-Bird, la Roma circa 600 milioni nel 2020 (quando venne acquistata dai ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) La cessione delè uno dei temi più caldi in questa estate già bollente. Aurelio Deha detto di aver rifiutato in passato una cifra vicina aldi euro. Per tanti quella cifra è veramente troppo alta, ma il quotidianoscrive: “Nessuno si è mai avvicinato alchiesto da Deper cedere il club (l’ultima offerta pare fosse di circa 650). Una valutazione che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che è motivata da operazioni che hanno riguardato altre società di serie A“. Poi aggiunge: “Il Milan dopotutto, è stato valutato addirittura 1,3 miliardi nell’affare di poche settimane fa tra i fondi americani Elliott e Red-Bird, la Roma circa 600nel 2020 (quando venne acquistata dai ...

