Juve, Da Graca: 'All'inizio era dura, ora vivo è un sogno. Studio Vlahovic, avevo una foto con me tra Messi e Ronaldo' (Di domenica 24 luglio 2022) Nella prima vittoria stagionale della Juventus c'è la Firma di Marco Da Graca, il ragazzo dell'Under 23 andato a segno nell'amichevole... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Nella prima vittoria stagionale dellantus c'è la Firma di Marco Da, il ragazzo dell'Under 23 andato a segno nell'amichevole...

juventusfc : HALF-TIME in VEGAS! Juve avanti contro i Chivas, grazie al gol di Da Graca. #JuveChivas [1-0] #JuveOnTheRoad - Tiarossi2 : RT @ilbianconerocom: #DaGraca: 'Studio da #Vlahovic e #Morata, quanti sacrifici per la #Juve, io bravo nel gol e i compagni mi hanno detto.… - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: #DaGraca: 'Studio da #Vlahovic e #Morata, quanti sacrifici per la #Juve, io bravo nel gol e i compagni mi hanno detto.… - ilbianconerocom : #DaGraca: 'Studio da #Vlahovic e #Morata, quanti sacrifici per la #Juve, io bravo nel gol e i compagni mi hanno det… - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Da Graca: “Io, Vlahovic e il gol dei sogni (dedicato al nonno). Ecco la mia Juve” #Juve #Juventus -