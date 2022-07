globalistIT : - ilbisa2 : In Israele sta emergendo una bizzarra tendenza: le famiglie dei soldati caduti fanno raccogliere lo sperma dei loro… - paciolla_sabino : Nuovo studio. Ditelo a Speranza e Draghi! - patrinelli : “Ne ha uccisi più del virus stesso”. Lo studio choc che inchioda il “modello Speranza”: i dati italiani sulle effer… - patrinelli : Speranza riesce a farsi insultare come merita anche a riguardo della sacrosanta cacciata del Drago: cosa ha avuto i… -

Globalist.it

C'è ancora vita a sinistra in. E Zehava Galon ne è laLa musica di Noa (nome completo Achinoam Nini, nata innel 1969 ma cresciuta negli Stati ... mentre la FAO l'ha nominata "Ambasciatrice di buona". Informazioni Jazz Network, tel. 0544 ... Israele, la speranza a sinistra è donna: il suo nome è Zehava Galon L’ex leader del Meretz, la sinistra laica e pacifista israeliana, ha deciso di tornare nell’arena politica candidandosi alle primarie per la leadership del partito.Ogni volta che Israele fa progressi verso l’integrazione nella sua regione, una schiera di osservatori e analisti entra in lutto. Non che siano ostili alla pace, per carità. E’ che detestano essere sm ...