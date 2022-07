Inter, abbonamenti Champions in vendita: prezzi da 75 euro (Di domenica 24 luglio 2022) Inter abbonamenti Champions 2022 2023 – L’Inter è pronta a ripartire anche in Champions League. Dopo il sold out degli abbonamenti per la Serie A con circa 40mila tessere vendute, il club nerazzurro ha già lanciato anche la vendita del pacchetto per le tre gare della fase a gironi della prossima Champions League. Si parte Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 24 luglio 2022)2022 2023 – L’è pronta a ripartire anche inLeague. Dopo il sold out degliper la Serie A con circa 40mila tessere vendute, il club nerazzurro ha già lanciato anche ladel pacchetto per le tre gare della fase a gironi della prossimaLeague. Si parte Calcio e Finanza.

