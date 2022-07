Il voto, il governo e i tre scenari sull’inflazione (Di domenica 24 luglio 2022) A Via Venti Settembre sta iniziando la preparazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef), preliminare alla redazione del disegno di legge di bilancio. La Nadef deve essere formalmente presentata alle Camere il 27 settembre, ossia due giorni dopo il voto. Sarebbe saggio affrettare i tempi di una settimana in modo che venga presentato alle Camere dal governo Draghi ancora per gli affari correnti. Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato entro il 20 ottobre. Una proposta di legge firmata da tutti i gruppi parlamentari anticiperebbe questa data al 10 ottobre al di evitare gli ingorghi che hanno caratterizzato il processo di dibattito e approvazione che ha caratterizzato i lavori parlamentari negli ultimi anni. È probabile che non se ne farà nulla: dal voto all’insediamento di un ... Leggi su formiche (Di domenica 24 luglio 2022) A Via Venti Settembre sta iniziando la preparazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef), preliminare alla redazione del disegno di legge di bilancio. La Nadef deve essere formalmente presentata alle Camere il 27 settembre, ossia due giorni dopo il. Sarebbe saggio affrettare i tempi di una settimana in modo che venga presentato alle Camere dalDraghi ancora per gli affari correnti. Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato entro il 20 ottobre. Una proposta di legge firmata da tutti i gruppi parlamentari anticiperebbe questa data al 10 ottobre al di evitare gli ingorghi che hanno caratterizzato il processo di dibattito e approvazione che ha caratterizzato i lavori parlamentari negli ultimi anni. È probabile che non se ne farà nulla: dalall’insediamento di un ...

