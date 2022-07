Highlights e gol Francia-Olanda 1-0, Europei femminili 2022 (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) Termina 1-0 il match tra Francia e Olanda, incontro valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2022. Un’ottima vittoria per la Francia quella ottenuta al New York Stadium, che permette alle transalpine di approdare in semifinale contro la Germania. La partita è stata decisa dalla rete di Perisset, su calcio di rigore al 102? del primo tempo supplementare. Ecco gli Highlights del match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Termina 1-0 il match tra, incontro valevole per i quarti di finale degli. Un’ottima vittoria per laquella ottenuta al New York Stadium, che permette alle transalpine di approdare in semifinale contro la Germania. La partita è stata decisa dalla rete di Perisset, su calcio di rigore al 102? del primo tempo supplementare. Ecco glidel match. SportFace.

