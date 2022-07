Futuro premier e colleghi: il centrodestra decide tutto. “Vinceremo”, la certezza di Salvini (Di domenica 24 luglio 2022) Tema leadership e collegi: il centrodestra alla prova compattezza al vertice che si terrà in settimana alla Camera. Possibile che ci vorrà ancora tempo per sciogliere il nodo su chi, qualora il centrodestra vincesse le elezioni, dovrà andare a palazzo Chigi. Fratelli d'Italia preme per dare un'indicazione subito agli elettori, per Forza Italia si deciderà dopo il voto. Alle ipotesi di una candidatura di Antonio Tajani alla premiership, spinta dalle istituzioni europee e dal Ppe, da via della Scrofa si reagisce con nettezza. decideranno gli italiani - si insiste - non il Ppe. Nel centrodestra - il ragionamento - la regola è sempre stata che chi prende più voti indica il premier, funziona e non c'è nemmeno tempo di metterla in discussione. FdI si attende un segnale netto ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Tema leadership e collegi: ilalla prova compattezza al vertice che si terrà in settimana alla Camera. Possibile che ci vorrà ancora tempo per sciogliere il nodo su chi, qualora ilvincesse le elezioni, dovrà andare a palazzo Chigi. Fratelli d'Italia preme per dare un'indicazione subito agli elettori, per Forza Italia sirà dopo il voto. Alle ipotesi di una candidatura di Antonio Tajani allaship, spinta dalle istituzioni europee e dal Ppe, da via della Scrofa si reagisce con nettezza.ranno gli italiani - si insiste - non il Ppe. Nel- il ragionamento - la regola è sempre stata che chi prende più voti indica il, funziona e non c'è nemmeno tempo di metterla in discussione. FdI si attende un segnale netto ...

