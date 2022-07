Francesca Pascale "in esilio", la foto che la sbugiarda: smemorata o ingrata? (Di domenica 24 luglio 2022) Dalla "mitologica" campagna «Silvio ci manchi» a quella - che più radical-chic non si può - di queste ore. La parafrasiamo così: «Silvio torna al governo con il centrodestra? E io non torno in Italia». In questi due mesi scarsi che ci separano dalle urne, si sa, bisognerà aspettarsi di tutto contro il centrodestra indicato come il vincitore in pectore delle Politiche. Ma oltre il tutto c'è di più. Ad esempio trovare l'ex fidanzata del Cavaliere, Francesca Pascale, letteralmente in campo su Instagram contro il suo "ex". Lo ha fatto con due invettive («Via dall'Italia subito», «Mai con i sovranisti») liberamente ispirate dagli strali del guru progressista Umberto Eco contro l'odiato Berlusconi nel 1994. Capita infatti che la Pascale - nel frattempo convolata a unione civile con Paola Turci e di stanza, o di vacanza, in California - in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Dalla "mitologica" campagna «Silvio ci manchi» a quella - che più radical-chic non si può - di queste ore. La parafrasiamo così: «Silvio torna al governo con il centrodestra? E io non torno in Italia». In questi due mesi scarsi che ci separano dalle urne, si sa, bisognerà aspettarsi di tutto contro il centrodestra indicato come il vincitore in pectore delle Politiche. Ma oltre il tutto c'è di più. Ad esempio trovare l'ex fidanzata del Cavaliere,, letteralmente in campo su Instagram contro il suo "ex". Lo ha fatto con due invettive («Via dall'Italia subito», «Mai con i sovranisti») liberamente ispirate dagli strali del guru progressista Umberto Eco contro l'odiato Berlusconi nel 1994. Capita infatti che la- nel frattempo convolata a unione civile con Paola Turci e di stanza, o di vacanza, in California - in ...

