F1, pagelle GP Francia: Charles Leclerc dietro la lavagna, Sainz fa il massimo, Perez si addormenta (Di domenica 24 luglio 2022) Max Verstappen vince e vede il titolo al termine del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, infatti, l’olandese approfitta dell’errore di Charles Leclerc per centrare il successo in terra provenzale e, di pari passo, mettere quasi le mani sul bis iridato. Una gara condizionata dall’incidente del monegasco, ma che ha visto diversi piloti esprimersi ad altissimi livelli, come Carlos Sainz. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara del Paul Ricard. LE pagelle DEL GP DI Francia 2022 – F1 Charles Leclerc (Ferrari) 4: un errore pesantissimo, di quelli che non ci dormi la notte. La prima parte di gara del monegasco era stata impeccabile. Ottimo al ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Max Verstappen vince e vede il titolo al termine del Gran Premio di, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, infatti, l’olandese approfitta dell’errore diper centrare il successo in terra provenzale e, di pari passo, mettere quasi le mani sul bis iridato. Una gara condizionata dall’incidente del monegasco, ma che ha visto diversi piloti esprimersi ad altissimi livelli, come Carlos. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara del Paul Ricard. LEDEL GP DI2022 – F1(Ferrari) 4: un errore pesantissimo, di quelli che non ci dormi la notte. La prima parte di gara del monegasco era stata impeccabile. Ottimo al ...

