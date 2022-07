E' già iniziata la campagna elettorale. Conte contro Letta: "Pd arrogante, i progressisti siamo noi" (Di domenica 24 luglio 2022) Volano stracci fra gli ex. Dopo la fine del governo Draghi , Pd e M5s rompono e cominciano a Contendersi il consenso. Conte replica Enrico Letta, che non ha perdonato al M5s il mancato voto di fiducia. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Volano stracci fra gli ex. Dopo la fine del governo Draghi , Pd e M5s rompono e cominciano andersi il consenso.replica Enrico, che non ha perdonato al M5s il mancato voto di fiducia.

