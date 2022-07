Dramma in bici | Pietro finisce contro il guardrail e muore sotto gli occhi degli amici Aveva 18 anni

(Di domenica 24 luglio 2022) Ciclista perde illlo dellaa 18. Bruttissimo incidente ieri sabato 23 luglio intorno alle 10 e 45 al Passo Durone, in Trentino, doveBallarini di Mori, provincia di Trento, ha perso la vita. Il giovane stava scendendo inin direzione di Tione con alcuni suoi. Ma improvvisamente ha perso illlo dellacletta in un tratto particolarmente insidioso.ha sbandato in un tratto di strada più stretto, in discesa e pieno di tornanti e curve e si è schiantatoil. A nulla è servita la protezione del caschetto che si è rotto a causa del violentissimo impatto. Subito chi era con lui ha lanciato l’allarme e sul posto sono ...

GI0R_GIA_ : Dramma bici >>>> Dramma Conti - SiTro82 : @aladivetro Ti dirò: a scendere con quella bici non ci sono problemi, il dramma è salire, issare la bici (27kg!!) per quelle scale - infoitinterno : Dramma ad Alessandria, bimbo di 9 anni muore investito da un'auto mentre è in bici -

Tragedia in bici, cade in discesa e sbatte sul guardrail. Morto a 18 anni Pietro Ballarini TRENTO - Una escursione in bicicletta con gli amici finita in tragedia. È successo ieri - 23 luglio - al passo Durone, in Trentino, dove Pietro Ballarini di Mori ...