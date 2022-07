Comunicare la sostenibilità: #CallToSustainability mette al centro l’interesse di chi ascolta (Di domenica 24 luglio 2022) L’impegno di sostenibilità è ormai parte integrante della ‘corporate reputation’ aziendale, ovvero della sua reputazione nella società. E per raccontarlo ai diversi soggetti coinvolti (che sono sia i consumatori sia i dipendenti, o i fornitori o le società quotate) è necessario sviluppare strumenti comunicativi che guidino nella comprensione degli impegni e dei risultati partendo dagli interessi di chi ascolta. Perché la sostenibilità implica un ripensamento del proprio modello di business e una organizzazione diversa anche al proprio interno, coinvolgendo sì l’aspetto ambientale e sociale ma anche economico. Un’impresa, infatti, produce un valore che non è solo profit per sé e i suoi azionisti, ma anche per la società. La Ricerca Astarea, “Come comunicano le Imprese sostenibili“, dice che meno di un terzo delle aziende italiane sono ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 24 luglio 2022) L’impegno diè ormai parte integrante della ‘corporate reputation’ aziendale, ovvero della sua reputazione nella società. E per raccontarlo ai diversi soggetti coinvolti (che sono sia i consumatori sia i dipendenti, o i fornitori o le società quotate) è necessario sviluppare strumenti comunicativi che guidino nella comprensione degli impegni e dei risultati partendo dagli interessi di chi. Perché laimplica un ripensamento del proprio modello di business e una organizzazione diversa anche al proprio interno, coinvolgendo sì l’aspetto ambientale e sociale ma anche economico. Un’impresa, infatti, produce un valore che non è solo profit per sé e i suoi azionisti, ma anche per la società. La Ricerca Astarea, “Come comunicano le Imprese sostenibili“, dice che meno di un terzo delle aziende italiane sono ...

