Carlo Palma non ha esitato a rincorrere il criminale perdendo la vita

MarinoRaffaele2 : RT @fit_campania: Siamo avviliti ?? Hai fatto il tuo dovere fino all’ultimo istante! Il tuo senso civico e la voglia di legalità. Ti ricord… - MarinoRaffaele2 : RT @salvopellecchia: #23 luglio Basiti ci uniamo al dolore e ci stringiamo alla famiglia del nostro amico e Rsu #Rfi Carlo Palma @fsnews_it… - glarizza59 : RT @salvopellecchia: #23 luglio Basiti ci uniamo al dolore e ci stringiamo alla famiglia del nostro amico e Rsu #Rfi Carlo Palma @fsnews_it… - ManolaCavallaro : RT @salvopellecchia: #23 luglio Basiti ci uniamo al dolore e ci stringiamo alla famiglia del nostro amico e Rsu #Rfi Carlo Palma @fsnews_it… - DuraccioAntonio : RT @salvopellecchia: #23 luglio Basiti ci uniamo al dolore e ci stringiamo alla famiglia del nostro amico e Rsu #Rfi Carlo Palma @fsnews_it… -

È accaduto ieri, vittima il dipendente di RFI, 62 anni di Cardito (). L'inseguimento Secondo quanto accertato dalla Polizia Ferroviaria e dai poliziotti del Commissariato di Santa Maria ...Al ferroviere, 62 anni, è stato fatale lo sforzo per rincorrere il ladro, un 17enne poi fermato da alcuni viaggiatori e consegnato alla Polfer. I testimoni raccontano che l'uomo, mentre ...Tragedia nel Casertano. Per sventare il furto di un cellulare, scippato a una ragazza nella stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, non ha esitato a rincorrere il ladro, un ...Carlo Palma, ferroviere 62enne, stava rincorrendo uno scippatore 17enne quando per lo sforzo è stato colto da un malore. Il ragazzo è stato poi fermato dai viaggiatori e consegnato alla Polfer ...