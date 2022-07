Calciomercato Milan – Rossoneri in pole per Tommaso Mancini del Vicenza (Di domenica 24 luglio 2022) L'attenzione ai profili più giovani del Calciomercato ha portato il Milan a trattare il profilo di Mancini del Vicenza. La situazione Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) L'attenzione ai profili più giovani delha portato ila trattare il profilo didel. La situazione

DiMarzio : #Calciomercato @acmilan | C'è fiducia per la chiusura dell'affare #DeKetelaere, ma si valutano anche strategie alte… - cmdotcom : #Milan in pole per #Mancini del #Vicenza, la settimana prossima può essere decisiva [@francGuerrieri & @86_longo] - cmdotcom : Il Milan fa sul serio per Chukwuemeka, trattativa avviata con l’Aston Villa - CMercatoNews : #Milan-#DeKetelaere, arriva l'indizio ?? che infiamma ?? la trattativa ?? - serieAnews_com : #Milan, il tecnico del #ClubBrugge ha parlato di #DeKetelaere nella conferenza stampa post partita -