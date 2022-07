Addio a Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, il ricordo di Renato Zero e i Pooh (Di domenica 24 luglio 2022) È morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls e co-autore di successi come Quella carezza della sera, Visioni e Aldebaran; sette volte a Sanremo, lo ricordano Renato Zero «un vuoto assoluto, perdita profonda e incolmabile», i Pooh, Zarrillo, i Nomadi Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista, compositore e fondatore del gruppo musicale rock progressivo dei New Trolls, è morto all’età di 72 anni. De Scalzi era stato colpito da una fibrosi polmonare un mese dopo essere guarito dal Covid. La sua ultima esibizione risale allo scorso 15 luglio a Sanremo con l’Orchestra Sinfonica Sanremese diretta da Roberto Izzo. Ad annunciarne la morte è stata la moglie Mara con i figli Armando ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 24 luglio 2022) È mortoDedei Newe co-autore di successi come Quella carezza della sera, Visioni e Aldebaran; sette volte a Sanremo, lo ricordano«un vuoto assoluto, perdita profonda e incolmabile», i, Zarrillo, i NomadiDe, cantante, polistrumentista, compositore edel gruppo musicale rock progressivo dei New, è morto all’età di 72 anni. Deera stato colpito da una fibrosi polmonare un mese dopo essere guarito dal Covid. La sua ultima esibizione risale allo scorso 15 luglio a Sanremo con l’Orchestra Sinfonica Sanremese diretta da Roberto Izzo. Ad annunciarne la morte è stata la moglie Mara con i figli Armando ...

