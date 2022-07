WWE: Senza Vince McMahon Triple H potrebbe dare assalto a tre top star della AEW (Di sabato 23 luglio 2022) Il ritiro di Vince McMahon dalla WWE potrebbe portare ad una serie di potenziali cambiamenti interni, e con Triple H di nuovo a capo delle relazioni con i talenti, ci si chiede se uno di questi potrebbe essere l’approccio alla direzione del reclutamento di nuovi talenti. L’attuale strategia si concentra fortemente su atleti giovani e di bell’aspetto che non hanno alcuna esperienza di wrestling. I fan che hanno seguito NXT quando Triple H era al comando, sanno che, a riguardo, il marito di Stephanie McMahon la pensa in modo molto diverso: l’era black & gold di NXT, infatti, ha visto The Game portare i migliori talenti indipendenti di tutto il mondo sotto il marchio WWE. Ora che Steph è al comando, cambierà qualcosa? Wind of Change L’insediamento di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 23 luglio 2022) Il ritiro didalla WWEportare ad una serie di potenziali cambiamenti interni, e conH di nuovo a capo delle relazioni con i talenti, ci si chiede se uno di questiessere l’approccio alla direzione del reclutamento di nuovi talenti. L’attuale strategia si concentra fortemente su atleti giovani e di bell’aspetto che non hanno alcuna esperienza di wrestling. I fan che hanno seguito NXT quandoH era al comando, sanno che, a riguardo, il marito di Stephaniela pensa in modo molto diverso: l’era black & gold di NXT, infatti, ha visto The Game portare i migliori talenti indipendenti di tutto il mondo sotto il marchio WWE. Ora che Steph è al comando, cambierà qualcosa? Wind of Change L’insediamento di ...

