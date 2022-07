Trump | “Cercano e cercheranno di danneggiarmi in tutti i modi”

(Di sabato 23 luglio 2022) WASHINGTON – “Voglionoin qualsiasi forma cosi’ che io non possa piu’ rappresentarvi. Sono storie inventate, una finzione totale”. Cosi’ Donald, da un palco in Arizona, ha definito le testimonianze raccolte dal Congresso sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 secondo cui l’ex presidente non avrebbe fatto nulla per fermare i rivoltosi nonostante le pressioni dei suoi collaboratori, inclusi i figli Ivanka ed Eric. Poi l’attacco al rivale Joe Biden: “Mettete insieme i cinque peggiori presidenti della storia americana e non hanno fatto i danni che lui ha fatto al nostro Paese”. L'articolo L'Opinionista.

