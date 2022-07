“Telesia for Peoples”, attesa per l’esibizione di Livio Cori (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Cresce l’attesa per la cerimonia spettacolo della consegna del Premio “Telesia for Peoples” che domani (ore 21,30), nel suggestivo teatro all’aperto (zona bar) delle Terme di Telese, chiuderà la nona edizione della omonima manifestazione, promossa dall’associazione italoamericana no profit “Icosit”. “L’evento quest’anno è dedicato alla pace nel mondo e per tale motivo – spiegano i promotori – molta attenzione è stata data a personaggi che si sono prodigati e continuano a farlo affinché si possa fermare la guerra in Ucraina”. Questo l’elenco dei vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2022: l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, Pier Francesco Zazo, Stefania Proietti (Sindaco Città di Assisi), l’inviato di guerra del quotidiano “Avvenire” ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Cresce l’per la cerimonia spettacolo della consegna del Premio “for” che domani (ore 21,30), nel suggestivo teatro all’aperto (zona bar) delle Terme di Telese, chiuderà la nona edizione della omonima manifestazione, promossa dall’associazione italoamericana no profit “Icosit”. “L’evento quest’anno è dedicato alla pace nel mondo e per tale motivo – spiegano i promotori – molta attenzione è stata data a personaggi che si sono prodigati e continuano a farlo affinché si possa fermare la guerra in Ucraina”. Questo l’elenco dei vincitori del Premio “for” 2022: l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, Pier Francesco Zazo, Stefania Proietti (Sindaco Città di Assisi), l’inviato di guerra del quotidiano “Avvenire” ...

NTR24 : Domani sera la consegna del Premio “Telesia for Peoples”. Attesa anche per le esibizioni - ilvaglio1 : “La pace è sempre possibile”: il Vescovo Mazzafaro saluta il“Telesia for Peoples” #telesiaforpeoples #icosit… - NTR24 : ‘La pace è sempre possibile’: il messaggio del vescovo Mazzafaro al ‘Telesia for Peoples’ - RivieccioNicola : #TelesiaforPeoples, al via la nona edizione - Campania - - TV7Benevento : Si alza il sipario sulla nona edizione del “Telesia for Peoples” - -