Sky Glass | la Smart Tv di Sky sta per arrivare | tre diversi tagli e cinque colorazioni

(Di sabato 23 luglio 2022) Sta peranche in Italia Sky, latv, la televisione intelligente, a marchio Sky. La compagnia ha lanciato il dispositivo un anno fa nel Regno Unito e a breve farà capolino anche nel nostro Paese. Sky, 23/7/2022 – Computermagazine.itQualcosa si sta muovendo in maniera molto concreta visto che la pay tv ha attivato la pagina ufficiale sul proprio sito, annunciandone la disponibilità a breve, anche se ad oggi non vi è ancora una data d’uscita certa. In ogni caso manca davvero poco anche perchè nelle scorse settimane Sky ha inviato un sondaggio ai propri abbonamenti proprio in merito alla sua televisione intelligente, chiedendo lumi sulle varie proposte commerciali. Sono tre idisponibili per quanto riguarda le Sky, a cominciare dal modello da 43 ...

2 condivisioni Condividi Tweet Nicola Zucchini Buriani FONTE Notizie Relazionate HDmagazine Articolo Film e Serie TV: gli Smart TV di Sky Glass disponibili a breve 47 22 Luglio 2022

Gli smart TV Sky Glass stanno per arrivare: ecco la pagina italiana dedicata Presentati e lanciati lo scorso anno in Regno Unito, gli Smart TV di Sky approdano anche in Italia. Il lancio è imminente, ma non si conoscono ancora costi e modalità di abbonamento ...Sky Glass, gli Smart TV di Sky lanciati lo scorso anno nel Regno Unito, si apprestano ad arrivare in Italia. La pay TV ha attivato la pagina ufficiale sul proprio sito (link in FONTE) annunciandone la ...