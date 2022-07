Simone Scipio, arrestato l’autista che ha travolto e ucciso il poliziotto romano in vacanza in Grecia (Di sabato 23 luglio 2022) Sono in tanti a piangere Simone Scipio, il poliziotto romano 28enne morto in un incidente stradale a Mykonos, in Grecia. L’agente della Polizia di Stato, in servizio sulle Volanti della Questura di Roma, ha perso la vita la notte tra il 20 e il 21 luglio. Come spiega il Sindacato dei Poliziotti, “Simone era alla guida in un quad preso a noleggio e trasportava come passeggero il collega Manuel Vinci, agente in servizio presso il Commissariato di Porta Pia, che ha riportato escoriazioni alle gambe”. arrestato conducente del minibus L’incidente è stato causato da un minibus. Non si sa se vi sia stata una manovra azzardata da parte del mezzo, ma intanto il conducente è stato arrestato dalla polizia greca. “Ciao Simone, ragazzo solare e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022) Sono in tanti a piangere, il28enne morto in un incidente stradale a Mykonos, in. L’agente della Polizia di Stato, in servizio sulle Volanti della Questura di Roma, ha perso la vita la notte tra il 20 e il 21 luglio. Come spiega il Sindacato dei Poliziotti, “era alla guida in un quad preso a noleggio e trasportava come passeggero il collega Manuel Vinci, agente in servizio presso il Commissariato di Porta Pia, che ha riportato escoriazioni alle gambe”.conducente del minibus L’incidente è stato causato da un minibus. Non si sa se vi sia stata una manovra azzardata da parte del mezzo, ma intanto il conducente è statodalla polizia greca. “Ciao, ragazzo solare e ...

