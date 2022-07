“Rivolevo la mia libertà” | le parole di Alessia Pifferi | madre della bimba di 16 mesi morta di stenti

(Di sabato 23 luglio 2022) “Una persona priva di scrupoli e capace di commettere qualunque atrocità per i propri bisogni personali legati alla necessità di intrattenere a qualunque costo relazioni sentimentali con uomini”. Questo è il quadro che gli investigatoriMobile, diretti da Marco Calì, e coordinati dal pm Francesco De Tommasi hanno fatto dai primi interrogatori ad, la 36enne accusata di omicidio pluriaggravatosua bambina di soli 16, Diana, lasciata morire di. La donna, secondo quanto riporta il CorriereSera, avrebbe detto che per lei la piccola “era un peso” e di “rivolere la mia“, Al suo ritorno a casa, mercoledì 20 luglio 2022,ha trovato la piccola ormai senza vita nel lettino, ma ha ...

Piergiulio58 : Alessia Pifferi: «Diana era un peso, rivolevo la mia libertà». QUANTA NE VUOI IN GALERA ?? - Pablo00152555 : Alessia Pifferi: «Diana era un peso, rivolevo la mia libertà» - velenoallamela : RT @fanpage: Rivoleva la 'sua libertà'. Voleva liberarsi della figlia perché 'considerata un peso' Alessia Pifferi ha confessato agli inqui… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Rivoleva la 'sua libertà'. Voleva liberarsi della figlia perché 'considerata un peso' Alessia Pifferi ha confessato agli inqui… - _portamivia_ : “Rivolevo la mia libertà” Ma vaffanculo va -

Lascia senza fiato il racconto della mamma di Diana, morta da sola in casa dopo 6 giorni di abbandono: la piccola era un ...All'inizio rifiutavo i miei figli cresciuti,i miei bambini, Tommaso e Filippo, di otto e ... Certo, quello che mi addolora di più è non ricordare i consigli e le consegne dimadre che, ...Durante l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Alessia Pifferi ha spiegato che voleva liberarsi della figlia perché ...Lascia senza fiato il racconto della mamma di Diana, morta da sola in casa dopo 6 giorni di abbandono: la piccola era un peso ...