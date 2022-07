Rapina a mano armata in macelleria: arrestati madre e figlio (Di sabato 23 luglio 2022) Rapina a mano armata all’interno di una macelleria. Erano in due ad agire: madre e figlio non si sono fatti nessuno scrupolo nel mettere a segno il colpo. Ora però la giustizia sta facendo il suo corso e questa mattina i Carabinieri della Stazione di Lariano hanno dato esecuzione all’ordinanza per la loro carcerazione. Leggi anche: Rapina a mano armata due supermercati, poi investe un carabiniere per garantirsi la fuga: militare in codice rosso Rapina a mano armata in macelleria: le indagini Cruciali nel corso delle indagini — per reati in materia di stupefacenti, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Velletri nel 2020— le intercettazioni telefoniche. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022)all’interno di una. Erano in due ad agire:non si sono fatti nessuno scrupolo nel mettere a segno il colpo. Ora però la giustizia sta facendo il suo corso e questa mattina i Carabinieri della Stazione di Lariano hanno dato esecuzione all’ordinanza per la loro carcerazione. Leggi anche:due supermercati, poi investe un carabiniere per garantirsi la fuga: militare in codice rossoin: le indagini Cruciali nel corso delle indagini — per reati in materia di stupefacenti, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Velletri nel 2020— le intercettazioni telefoniche. ...

