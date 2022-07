“Perso d’amore”. È lei la nuova fidanzata dell’attore più desiderato: “Così diversa da lui” (Di sabato 23 luglio 2022) La vita privata di Keanu Reeves non è stata certo una passeggiata. Una figlia persa poco dopo essere venuta alla luce e un’ex fidanzata morta durante un’incidente stradale. Questo ha portato l’attore di Matrix a tenere il suo quotidiano ancor più distante dai riflettori. Ma nel 2019 ha deciso di portare allo scoperto una relazione nata dopo tanti anni di consolidata amicizia. Quella con la visual artist Alexandra Grant. Ma cosa sappiamo di questa bella e misteriosa donna? Proveniente da una famiglia di insegnanti, anche Alexandra Grant dal 2009 si cimenta in questa professione. Ma la sua carriera è iniziata molto prima. La donna è infatti un’artista e con una serie di mostre, tutte oltreoceano, ha avuto la possibilità di farsi conoscere e anche di intessere alcune importanti collaborazioni. Tra cui quelle che l’hanno portata a stringere rapporti con Keanu Reeves. ... Leggi su tuttivip (Di sabato 23 luglio 2022) La vita privata di Keanu Reeves non è stata certo una passeggiata. Una figlia persa poco dopo essere venuta alla luce e un’exmorta durante un’incidente stradale. Questo ha portato l’attore di Matrix a tenere il suo quotidiano ancor più distante dai riflettori. Ma nel 2019 ha deciso di portare allo scoperto una relazione nata dopo tanti anni di consolidata amicizia. Quella con la visual artist Alexandra Grant. Ma cosa sappiamo di questa bella e misteriosa donna? Proveniente da una famiglia di insegnanti, anche Alexandra Grant dal 2009 si cimenta in questa professione. Ma la sua carriera è iniziata molto prima. La donna è infatti un’artista e con una serie di mostre, tutte oltreoceano, ha avuto la possibilità di farsi conoscere e anche di intessere alcune importanti collaborazioni. Tra cui quelle che l’hanno portata a stringere rapporti con Keanu Reeves. ...

