“Perché non c’è più?”. Federica Panicucci, vacanze al top ma ai più attenti qualcosa non sfugge (Di sabato 23 luglio 2022) Periodo di totale relax per Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino 5 sta ricaricando le batterie in attesa della prossima stagione tv in cui sarà impegnata anche alla conduzione di Back to school. Si sta concedendo giorni di libertà al sole e al mare. Nelle scorse settimane è stata alle Maldive in un resort esclusivo e ha postato foto e storie sui social che hanno fatto sognare i fan. Si chiama Emerald Maldives Resort & Spa e basta vedere alcune foto che Federica Panicucci ha postato su Instagram per rendersi conto che la sua vacanza è all’insegna del lusso. Sul sito si legge che è un resort a 5 stelle Deluxe All-Inclusive. Si trova sull’atollo Raa, nella parte a nord delle Maldive, ed è in un’isola privata di 20 ettari ha in totale 120 ville di cui quasi la metà sono costruite direttamente sull’acqua. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 luglio 2022) Periodo di totale relax per, la conduttrice di Mattino 5 sta ricaricando le batterie in attesa della prossima stagione tv in cui sarà impegnata anche alla conduzione di Back to school. Si sta concedendo giorni di libertà al sole e al mare. Nelle scorse settimane è stata alle Maldive in un resort esclusivo e ha postato foto e storie sui social che hanno fatto sognare i fan. Si chiama Emerald Maldives Resort & Spa e basta vedere alcune foto cheha postato su Instagram per rendersi conto che la sua vacanza è all’insegna del lusso. Sul sito si legge che è un resort a 5 stelle Deluxe All-Inclusive. Si trova sull’atollo Raa, nella parte a nord delle Maldive, ed è in un’isola privata di 20 ettari ha in totale 120 ville di cui quasi la metà sono costruite direttamente sull’acqua. ...

