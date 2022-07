Oroscopo Paolo Fox 24 luglio 2022 | quali saranno i segno fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 luglio 2022)Fox domenica 24. Questa settimana sta per concludersi, spalancando le braccia agli ultimi giorni diè domenica, quindi tanti hanno già staccato la spina dalla routine e dalla quotidianità di sempre. Ma come andrà la giornata sul fronte sentimentale? E avete già idee e progetti per il fine settimana? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, d’altra parte, è sempre preciso e puntuale! E anche questa volta cercherà di non deludere nessuno! Leggi anche: Anticipazioni, segni(e s) per lavoro ...