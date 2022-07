Orban: con Trump e Merkel la guerra non ci sarebbe mai stata. Per la pace ci vogliono altri leader (Di sabato 23 luglio 2022) Viktor Orban è convinto che la guerra in Ucraina non ci sarebbe stata se ci fossero stati ancora Angela Merkel e Donald Trump. Davanti a a migliaia di sostenitori nella città rumena di Baile Tusnad, dove si è definito un “difensore” dell’identità culturale e politica dell’Ungheria contro la burocrazia di Bruxelles, il premier ungherese accusa l’Unione Europea di voler imporre i propri valori al suo Paese. Fortemente critico sulla strategia di Bruxelles, come peraltro quella di Washington, nella guerra contro l’Ucraina, che ignora le preoccupazioni di Mosca per la vicinanza della Nato ai confini della Russia Orban ha avvertito che “la forza, il prestigio e la capacità d’azione dell’Occidente stanno svanendo”. E, come fatto in precedenza, Orbán ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Viktorè convinto che lain Ucraina non cise ci fossero stati ancora Angelae Donald. Davanti a a migliaia di sostenitori nella città rumena di Baile Tusnad, dove si è definito un “difensore” dell’identità culturale e politica dell’Ungheria contro la burocrazia di Bruxelles, il premier ungherese accusa l’Unione Europea di voler imporre i propri valori al suo Paese. Fortemente critico sulla strategia di Bruxelles, come peraltro quella di Washington, nellacontro l’Ucraina, che ignora le preoccupazioni di Mosca per la vicinanza della Nato ai confini della Russiaha avvertito che “la forza, il prestigio e la capacità d’azione dell’Occidente stanno svanendo”. E, come fatto in precedenza, Orbán ha ...

