Odessa | missili sul porto cruciale per il grano Kiev | «Raid mirato | Putin sputa in faccia a Onu e Turchia» Zelensky | Mosca non vuole rispettare gli accordi

Missili russi sono stati sparati contro il porto di Odessa - Duro attacco #Odessa 8 missili russi su aree civili e il porto dove il comando di Putin sospetta siano installate d… - L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato quattro missili su Odessa colpendo anche il porto commerciale, che è cr… - Ma davvero si può credere che l'accordo sul grano possa funzionare come strada per una pace stabile? Sarà, ma intanto a #O… - Ucraina, missili russi sul porto di Odessa a poche ore dall'accordo sul grano

Dopo l'accordo di ieri sull'export del granorussi controil giorno dopo la firma, da parte di Ucraina e Russia, con la mediazione di Onu e Turchia, dell'accordo per l'esportazione del grano da tre porti ucraini, incluso quello ...Sull'Ucraina anche oggi sono continuati a cadere irussi: sono segnalate esplosioni con vittime anche civili a, al porto di Kiev, su una centrale idroelettrica nella regione di Kherson,...Il giorno dopo la firma dell'accordo, sottoscritto da Turchia e Nazioni unite, i missili hanno colpito l'area dove sono stipate 30 milioni di tonnellate di grano ...Guerra in Ucraina: l'attacco russo al porto di Odessa preoccupa la Turchia e l'Onu. Zelensky: "Putin non rispetterà l'accordo sul grano".