Morte piccola Diana, la madre: "era un ostacolo alla mia libertà" (Di sabato 23 luglio 2022) . Per la procura Alessia Pifferi è una persona pericolosa Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di appena 18 mesi, è accusata di "omicidio volontario pluriaggravato. Secondo il procuratore, la donna è «una persona priva di scrupoli e capace di commettere qualunque atrocità per i propri bisogni personali legati alla necessità di intrattenere a qualunque costo relazioni sentimentali con uomini». La donna, durante l'interrogatorio, avrebbe ammesso che la piccola per lei rappresentava «un peso» e che «voleva riprendersi la sua libertà». Al compagno, che non è il padre della bambina, non aveva detto di averla lasciata da sola, ma quando ha saputo che la piccola era morta, le avrebbe detto: «Ma non era al mare con tua sorella?». Lei avrebbe detto che la ...

