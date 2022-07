Milan, parla Brahim Diaz: ”In Europa, possiamo fare di più” (Di sabato 23 luglio 2022) Sulle pagine dell'edizione odierna di AS, quotidiano spagnolo, sono comparse delle dichiarazioni di Brahim Diaz, calciatore del Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022) Sulle pagine dell'edizione odierna di AS, quotidiano spagnolo, sono comparse delle dichiarazioni di, calciatore del

AntoVitiello : Riso a #CasaMilan, incontro con la dirigenza rossonera: ultimi dettagli da definire per il passaggio di Daniel… - eternosognator3 : RT @FraNasato: Al canale YouTube di One Leeds Fan Channel parla @GraemeBailey: “Anche il ds del Leeds era a Bruges a inizio settimana, ma c… - Kdc1987Kdc : RT @FraNasato: Al canale YouTube di One Leeds Fan Channel parla @GraemeBailey: “Anche il ds del Leeds era a Bruges a inizio settimana, ma c… - lauvtaro : ma perché questo della live parla del milan ma che cazzo me ne fotte - Bagarotzo : RT @FraNasato: Al canale YouTube di One Leeds Fan Channel parla @GraemeBailey: “Anche il ds del Leeds era a Bruges a inizio settimana, ma c… -