Maturità, tutti promossi. Calabria e Puglia, record di lodi: 4 volte quelle della Lombardia (Di sabato 23 luglio 2022) Mille lodi in più dello scorso anno. Diminuiscono i 100/100, che restano comunque il doppio dell’era pre Covid. Stabili i risultati delle medie Leggi su corriere (Di sabato 23 luglio 2022) Millein più dello scorso anno. Diminuiscono i 100/100, che restano comunque il doppio dell’era pre Covid. Stabili i risultati delle medie

capricornoioso : la sua maturità è così elevata che ha bisogno di mettere una storia riferita a me così tutti le chiederanno “cosa è successo!!!”?????????????????? - difficiledadire : @nattydoctor @gianmarcoprete eh appunto fatti una domanda e datti una risposta, senza offendermi magari. quest’anno… - LGUMRT : Maturità 2022, tutti promossi. Record di lodi in Calabria e Puglia: 4 volte più che in Lombardia. Evidentemente, i… - Luxgraph : Maturità, tutti promossi. Calabria e Puglia, record di lodi: 4 volte quelle della Lombardia #corriere #news #2022… - nuova_venezia : Maturità 2022, 34 centini al Majorana-Corner di Mirano: tutti i nomi -