Mattarella compie 81 anni | gli auguri del Papa | “Autorevolezza e dedizione esemplari”

(Di sabato 23 luglio 2022) Città del Vaticano – Con un telegramma inviato al Quirinale e indirizzato al Capo dello Stato, SergioFrancesco rivolge i suoiper gli 81del Presidente della Repubblica, sottolineandone il “contributo fondamentale e imprescindibile”, la “gentile” e la “esemplare” del Presidente, ponendo l’attenzione sul particolare momento che vive l’Italia in un frangente “segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali”. “Nella felice ricorrenza del suo genetliaco – scrive il Pontefice – desidero parteciparle cordiali espressioni augurali, assicurando il ricordo orante per la sua persona e per l’alto servizio che svolge a favore dell’amato popolo italiano. In questo particolare frangente, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la ...